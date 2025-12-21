МИД РФ: Греция присоединилась к инициативе по закупке Европой оружия США для ВСУ

Греция с самого начала специальной военной операции "активно помогает киевскому режиму оружием и боеприпасами, указал директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Афины присоединились к программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) по закупке европейскими странами американского оружия для нужд ВСУ. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Насколько нам известно, Афины на днях присоединились к инициативе PURL по закупке европейскими странами американского оружия для нужд ВСУ, хотя прежде греки не спешили этого делать", - заметил он, комментируя появившуюся в греческой газете Kathimerini информацию о том, что страна вновь подверглась давлению со стороны США и партнеров по НАТО, принуждающих ее объявить о своем участии в инициативе PURL.

При этом Пилипсон подчеркнул, что Греция с самого начала специальной военной операции "активно помогает киевскому режиму оружием и боеприпасами". Однако, по его словам, особым цинизмом со стороны официальных Афин является то, что они прекрасно осведомлены о факте использования ВСУ впоследствии этого вооружения против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, Крыма и других южных регионов России, "где издавна проживает многочисленная греческая община".

Под чутким надзором "старших товарищей"

По мнению дипломата, не остается сомнений во вмешательстве "старших товарищей" в вопросе присоединения Греции к инициативе. "Нет сомнений, что "старшие товарищи" настойчиво указали им на эту "недоработку" и в конечном итоге добились своего, - указал он. - Все знают, что Киев последовательно склоняет греческое руководство к передаче ВСУ - не считаясь с соображениями обороноспособности самой Греции - высокоэффективных систем ПВО российского и советского производства, стоящих на вооружении ВС страны".

"Все перечисленное наглядно иллюстрирует царящий в Евросоюзе неолиберальный тоталитаризм, - добавил директор второго европейского департамента МИД РФ. - Эпоха однополярного миропорядка безвозвратно уходит в прошлое, однако в западном лагере всеми силами пытаются удержать гегемонию, которая требует жесткой внутриблоковой дисциплины, фактического отказа от национального суверенитета даже в таких критически важных сферах, как оборона и безопасность".

Несмотря на осуществляемую руководством Греции поддержку Украины, Пилипсон обратил внимание, что население страны "такой подход, мягко говоря, не разделяет". "Согласно соцопросу, проведенному по заказу той же газеты "Катимерини" в июле сего года, 72% респондентов считают, что в украинском конфликте Афинам стоило бы занять нейтральную позицию", - конкретизировал дипломат.

О программе PURL

14 июля президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь Марк Рютте запустили инициативу PURL, которая заменила бесплатные поставки вооружений США Киеву и поставки в кредит. Она позволяет европейским странам НАТО и Канаде выкупать американское оружие для нужд Украины через структуры Североатлантического альянса. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер сообщил, что поставки американского оружия Украине идут.

