МИД РФ: ЕС и НАТО готовы поставить мир на грань третьей мировой войны

Директор второго европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Юрий Пилипсон отметил, что Россия не несет угрозу нацбезопасности Румынии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Европейский союз и НАТО ведут авантюрный курс, который может поставить мир на грань третьей мировой войны, заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"В действительности угрозу национальной безопасности Румынии несет не Россия, как утверждается в упомянутом документе (в обновленной Национальной стратегии обороны на 2025-2030 годы - прим. ТАСС), а следование Бухареста агрессивным и авантюрным курсом ЕС и НАТО, руководство которых, в свою очередь, ради собственных эгоистичных интересов готово поставить мир на грань третьей мировой войны", - сказал дипломат. По его мнению, "едва ли эти люди сознают истинный смысл такой безрадостной перспективы".

Пилипсон назвал принятую в ноябре в Румынии Национальную стратегию обороны "очередным образцом недальновидной политики нынешних бухарестских верхов, которые расписываются в нежелании взглянуть на вещи объективно и фактически программируют долгосрочную конфронтацию" с Россией.

На его взгляд, этот документ "представляет собой, скорее, набор измышлений, призванных списать на Россию ухудшение социально-экономической ситуации в Румынии, оправдать рост военных расходов в глазах собственных граждан, которые, в свою очередь, подозревают, что значительная доля выделяемых средств "на оборону", как это часто случается, не попадает по назначению".

Ранее парламент Румынии одобрил обновленную Национальную стратегию обороны на 2025-2030 годы. Президент Румынии Никушор Дан в комментарии к документу отметил некую гибридную войну, которую, по его мнению, Россия якобы "ведет против Румынии и против многих европейских стран". Среди угроз он упомянул "возможное распространение конфликта на Украине к зонам рядом с Румынией" и шпионаж.

Полный текст интервью будет опубликован после 17:00 мск.