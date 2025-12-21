Ушаков: РФ во всех версиях плана Трампа будет держаться договоренностей с Аляски
17:35
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия при дальнейшем обсуждении мирного плана по Украине, предложенного американским лидером Дональдом Трампом, будет придерживаться линии договоренностей, которые были достигнуты на переговорах в Анкоридже. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями", - сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.