Путин поручил ускорить подготовку законопроекта о национально-культурных объединениях

Президент РФ назначил кабмин ответственным за задачу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроекта, определяющего правовое положение национально-культурных общественных объединений.

"Правительству РФ - с учетом ранее данных поручений ускорить подготовку и внесение в Государственную думу Федерального собрания РФ проекта федерального закона, направленного на определение правового положения национально-культурных общественных объединений", - указано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Срок соответствующего поручения - 1 июня 2026 года.