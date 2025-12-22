СВР: более 90% украинских дипломатов настроены не возвращаться из-за рубежа

В пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что в силу профессиональной деятельности они хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Украинские дипломаты, работающие за рубежом, осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского. Более 90% из них твердо настроены не возвращаться на родину после завершения командировки, говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Свыше 90 процентов работающих за рубежом украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки, - указывается в сообщении. - В силу профессиональной деятельности они хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского. Им прекрасно видно, что среди западных спонсоров Киева настроения далеко не однозначные, особенно на фоне демонстрируемого президентом США намерения сократить поддержку вороватого киевского режима".

"Похоже, что давние мечты "истинных" украинцев о светлом будущем в Европе близки к осуществлению. Но не для всех, а лишь для избранных, и ценой сотен тысяч загубленных жизней, - отметили в СВР РФ. - Да и сами европейские страны становятся все дальше от мифа о "цветущем саде". Самое время гражданам Украины еще раз задать себе вопрос: "За такое будущее стоял майдан?".