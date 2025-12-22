Рябков: в ЕС одержимы химерой подготовки "нападения России"

Замглавы МИД РФ отметил стремление входящих в Евросоюз стран не допустить сближения подходов РФ и США к урегулированию на Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Страны Европейского союза (ЕС) маниакально одержимы химерой готовящегося на них "нападения со стороны России". Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии "Валдая".

"Серьезную озабоченность вызывает маниакальная одержимость стран Евросоюза химерой будто бы надвигающегося на них нападения со стороны России", - сказал замминистра в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".

"Нельзя не отметить, что существенным осложняющим ситуацию фактором является стойкое стремление входящих в Евросоюз государств не допустить сближения российских и американских подходов к урегулированию конфликта на Украине и вокруг нее, да и в целом предотвратить оздоровление обстановки в российско-американских отношениях. Такое улучшение в корне противоречило бы тому ненавистническому отношению к России, которым пропитана нынешняя политика ряда европейских столиц и от которой они явно не намерены отказываться", - подчеркнул Рябков.