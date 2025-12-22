Рябков: в Европе запущены масштабные программы ремилитаризации

Предвоенный психоз злонамеренно подпитывается призывами "готовиться к масштабной войне, подобной той, в которой воевали деды", заявил замглавы МИД России

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Европейские страны запустили масштабные программы ремилитаризации под предлогом якобы исходящей от России угрозы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Именно под предлогом того, что Москва якобы вынашивает агрессивные планы и намерена в ближайшие годы вторгнуться в натовские государства, в европейских столицах запущены масштабные программы ремилитаризации. Как бы дико это ни звучало, но предвоенный психоз злонамеренно подпитывается призывами, я практически дословно цитирую, "готовиться к масштабной войне, подобной той, в которой воевали деды", - сказал он в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".

При этом Рябков подчеркнул: "Нападение [в той войне] планомерно готовилось и было в итоге совершено именно на нашу страну, а не наоборот".