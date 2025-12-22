Рябков заявил о сохранении рисков столкновения России и НАТО из-за действий ЕС

Замглавы МИД РФ назвал шаги Евросоюза неадекватными

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Даже в условиях более взвешенной политики США риски столкновения между Россией и НАТО сохраняются из-за враждебных и неадекватных действий европейских стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Даже в условиях более взвешенной политики США, демонстрируемой Вашингтоном на российском направлении, сохраняются существенные риски столкновения Россия - НАТО ввиду неадекватных враждебных действий европейских стран", - сказал он в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".

По словам Рябкова, в Европе "если под этим устоявшимся термином понимать принадлежность к Евросоюзу и европейской части НАТО, крайне мало тех, кто был бы готов выстраивать подобную архитектуру не против России", а совместно с Москвой. "Неделимое пространство безопасности там если и признают, то только в границах коллективного Запада. Откровенно говоря, это не добавляет оптимизма", - добавил замминистра.