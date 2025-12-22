Рябков: задача Пентагона одержать превосходство "над всеми" вызывает озабоченность

Пентагону дается установка на решение магистральной задачи по определению решающего военного превосходства, отметил замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стратегическая установка Пентагона установить военное превосходство "над всеми противниками" вызывает озабоченность. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Первые выводы, вызывающие озабоченность, уже напрашиваются. По ряду конкретных действий США в стратегической сфере можно с сожалением констатировать, что дается установка Пентагону на решение магистральной задачи по определению решающего военного превосходства "над всеми противниками", - сказал он в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".

По словам Рябкова, на это "наиболее ярким образом указывает заявленный в качестве национального приоритета США амбициозный проект по развитию глобальной системы ПРО". "Соответствующий "Золотой купол" должен явить собой еще более масштабный, многослойный и мультидоменный щит от всех видов ракет любых противников, - продолжил он. - Таким образом, после долгих лет отрицаний теперь открыто признается, что ПРО США направлено не только против государств, относимых Вашингтоном к группе, которая ранее именовалась странами-изгоями, но и против так называемых стратегических соперников в виде России и Китая".

"Более того, речь теперь идет и о выводе средств перехвата на орбиту, что одновременно означает материальное воплощение крайне дестабилизирующих планов по вепонизации космического пространства и превращению его в арену боевых действий", - заметил замминистра.

Рябков обратил внимание, что в целом в военно-политической сфере проблемы в последние годы "лишь продолжали накапливаться и обостряться". "Отмечаем поступательную реализацию западными странами весьма дестабилизирующих концептуальных установок и постоянно эволюционирующих под эти задачи военно-технических программ. В данном случае нельзя не отметить, что Вашингтон не только не остается в стороне от этих усилий, но и зачастую действует в авангарде", - констатировал замглавы МИД РФ.