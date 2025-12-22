Рябков: РФ определит конкретные параметры ответа на развертывание РСМД Западом

Замглавы МИД отметил, что именно на фоне обострения подобных угроз Россия была вынуждена в августе отказаться от поддержания одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и малой дальности

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Руководство России будет определять конкретные параметры ответа на угрозы от развертывания Западом ракет средней и малой дальности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Буквально на днях отметился один из американских военачальников, без стеснения заявивший, что запланированный к размещению в Европе гиперзвуковой ракетный комплекс Dark Eagle будет способен дотянуться "оттуда до Москвы причем молниеносно", - сказал он в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".

Замминистра отметил, что именно на фоне обострения подобных угроз РФ была вынуждена в августе отказаться от поддержания одностороннего моратория на размещение наземных РСМД. "Конкретные параметры нашего реагирования будут определяться руководством страны на основе анализа нынешних и прогнозируемых масштабов действий стран Запада по накоплению и развертыванию указанных вооружений", - добавил Рябков.

Замглавы МИД РФ напомнил об уже известной компенсирующей мере: по решению на высшем уровне планируется укрепить общее оборонное пространство Союзного государства России и Белоруссии за счет размещения на белорусской территории новейших комплексов средней дальности "Орешник".