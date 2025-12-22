Рябков: США не ответили на инициативу РФ по ограничениям после завершения ДСНВ
Редакция сайта ТАСС
12:27
обновлено 12:59
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Предметной реакции США на российскую инициативу о сохранении центральных количественных лимитов после окончательного прекращения действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале пока не последовало. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Предметной реакции США на нашу инициативу пока так и не последовало", - констатировал он в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".