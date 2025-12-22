Рябков: США не ответили на инициативу РФ по ограничениям после завершения ДСНВ

Замминистра иностранных дел России отметил, что со стороны Соединенных Штатов пока не было предметной реакции

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Предметной реакции США на российскую инициативу о сохранении центральных количественных лимитов после окончательного прекращения действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале пока не последовало. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Предметной реакции США на нашу инициативу пока так и не последовало", - констатировал он в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".