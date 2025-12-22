Рябков: РФ надеется, что удастся избежать негативного сценария после истечения ДСНВ

Важно готовиться ко всем вариантам развития стратегической обстановки, подчеркнул замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия надеется избежать негативных сценариев развития стратегической обстановки после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Сохраняет актуальность задача готовиться ко всем вариантам развития стратегической обстановки после окончания действия ДСНВ. Все же хотелось бы рассчитывать, что наиболее нежелательных опций удастся избежать", - отметил он в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".

Замминистра обратил внимание на то, что Россия продолжает осуществлять "шаги для сохранения открытыми окна возможностей в интересах политико-дипломатических мер и обеспеченная предсказуемости и сдержанности в стратегической сфере".

"Именно на это направлена важнейшая инициатива президента РФ [Владимира Путина] в сфере пост-ДСНВ о принятии сторонами по данному договору добровольных самоограничений в части соблюдения зафиксированных в нем центральных количественных лимитов после окончательного прекращения действия этого соглашения в феврале 2026 года, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Убеждены, что данный стабилизирующий шаг помог бы как минимум выиграть время для подготовки потенциальных дальнейших усилий по предотвращению негативных сценариев в мире без ДСНВ".

"Предметной реакции США на нашу инициативу пока так и не последовало", - констатировал Рябков.