Рябков заявил о готовности России гарантированно обеспечивать свою безопасность

Прежде всего это будет происходить за счет дальнейшего повышения надежности и эффективности осуществляемого сдерживания и соответственно поддержания стратегического баланса путем принятия военно-технических контрмер, подчеркнул замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия объективно готова гарантированно обеспечивать свою национальную безопасность, в том числе путем принятия военно-технических контрмер. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Россия объективно готова к тому, чтобы гарантированно обеспечивать свою национальную безопасность, прежде всего за счет дальнейшего повышения надежности и эффективности осуществляемого нами сдерживания и соответственно поддержания стратегического баланса путем принятия военно-технических контрмер", - сказал он в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".