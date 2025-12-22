Рябков: безопасность Калининградской области будет гарантирована всей мощью РФ

Калининградская область - неотъемлемая часть России, подчеркнул замглавы российского МИД

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Калининградская область является неотъемлемой частью российского государства, поэтому ее безопасность и нормальная жизнедеятельность будут гарантированы всей мощью России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Калининградская область - неотъемлемая часть Российской Федерации. Соответственно, в полном объеме и во всех аспектах следует исходить из того, что ее безопасность и нормальная жизнедеятельность всего, что там находится, и жизнь наших граждан будет гарантирована всей мощью Российского государства", - сказал замминистра в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".

"Я, с учетом характера нашего Союзного государства, исхожу из того, что такой подход полностью разделяется белорусской стороной", - добавил Рябков.

Калининградская область отделена от основной территории РФ границами стран ЕС. Санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит в регион. По железным дорогам, попавшим в санкционные списки, грузы можно перевозить только по квотам ЕС. Чтобы в Калининградской области не было дефицита, российские власти решили перевести часть грузов на водный транспорт через Балтику, увеличив количество паромов на маршруте из Усть-Луги в Калининград.

Во время "Итогов года" президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления.