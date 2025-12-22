Путин вскоре встретится с Рахмоном

Переговоры президентов России и Таджикистана пройдут на территории Государственного Эрмитажа

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вскоре проведет отдельную двустороннюю встречу с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. О готовящемся мероприятии сообщает Telegram-канал Кремля.

Переговоры пройдут на территории Государственного Эрмитажа, где оба лидера буквально только что осмотрели интерьеры и экспозицию.

Кремль ранее не объявлял о планах такой двусторонней встречи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге сообщал только о планах переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.