Путин вскоре встретится с Рахмоном
Редакция сайта ТАСС
13:19
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вскоре проведет отдельную двустороннюю встречу с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. О готовящемся мероприятии сообщает Telegram-канал Кремля.
Переговоры пройдут на территории Государственного Эрмитажа, где оба лидера буквально только что осмотрели интерьеры и экспозицию.
Кремль ранее не объявлял о планах такой двусторонней встречи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге сообщал только о планах переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.