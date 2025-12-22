Рябков: Запад действует в логике "дешевых провокаторов", рассуждая о нападении РФ на НАТО

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Рассуждениями о нападении РФ на НАТО страны Запада действуют в логике "дешевых провокаторов", на это не стоит реагировать. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Тот, кто разгоняет тему, как сейчас принято говорить, Сувалкского коридора, - это те же люди, которые рассуждают о том, что до 2030 года - до 2028-го, наверное, но до 2030-го точно - Россия нападет на НАТО. Закрывая погранпереходы, отключая электроснабжение и тут же рассуждая о нападении, они просто действуют в логике дешевых и абсолютно примитивных провокаторов. Именно так к этому надо относиться, не поддаваясь на эти провокации", - сказал он в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".

Дипломат назвал это "очевидной игрой" Запада, которая "шита белыми нитками".