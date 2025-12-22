Рябков: Украина каждый раз пытается помешать позитивной динамике диалога РФ и США

Замглавы МИД России заявил, что то же самое делают и европейские кураторы Киева

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Киев и его европейские кураторы каждый раз, когда намечается положительная динамика в диалоге РФ и США, стараются этому помешать. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Факт остается фактом, что каждый раз, когда встречается положительная динамика в нашем диалоге с США, предпринимаются экстраординарные чрезвычайные усилия со стороны Киева и его европейских кураторов для того, чтобы этому помешать, все это деформировать, по большому счету сбить ту траекторию, на которой эта работа находится", - указал он.

Рябков подчеркнул, что диалог с США по Украине будет продолжен. "Что касается последней серии контактов [РФ и США], уверен, что после доклада президенту соответствующие оценки будут даны в дополнение к тому, что уже прозвучало. Будем продолжать", - указал он.

Представители США в минувшие выходные провели во Флориде отдельные консультации с делегациями РФ и Украины. Вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам встреч заявил о прорыве, который, по его словам, заключается в том, что "все вопросы теперь обсуждаются открыто". В свою очередь спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил "продуктивные и конструктивные" дискуссии со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, который возглавил российскую делегацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев доложит о проведенных переговорах главе государства Владимиру Путину.

С украинской стороны на консультации во Флориде прибыли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.