Рябков: Европе снятся в страшном сне результаты урегулирования РФ по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует готовность к выработке таких решений, которые будут адресоваться к первоистокам конфликта, подчеркнул замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Результаты работы России по украинскому урегулированию снятся Европе в страшном сне. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа демонстрирует готовность к выработке таких решений, которые будут адресоваться к первоистокам конфликта и будут носить устойчивый характер, - сказал он. - Это то, чего так боятся наши противники в Брюсселе и в ряде европейских столиц, которым в страшном сне, мне кажется, могут только присниться результаты, над которыми мы работаем. Мы будем, не ослабляя усилий, двигаться в этом направлении".

"История не может быть переписана. Географию нельзя отменить, поэтому этим людям [европейским лидерам] придется рано или поздно признать реальность и действовать более здраво, если они не хотят оказаться в положении стратегически проигравших", - сказал он.

Замминистра отметил, что в основе подхода США идеология, которая предполагает безусловное доминирование Вашингтона во всех процессах, линия на воссоздание американского величия не скрывается. Но при этом, по его словам, это не та глубоко враждебная идеология неприятия всего российского и всего русского, "которая является стержнем политики ряда европейских стран".