Рябков: ЕС надо действовать здраво, чтобы не быть стратегически проигравшим

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Евросоюз должен действовать здраво, если он не хочет оказаться в положении стратегически проигравших. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

"История не может быть переписана. Географию нельзя отменить, поэтому этим людям [европейским лидерам] придется рано или поздно признать реальность и действовать более здраво, если они не хотят оказаться в положении стратегически проигравших", - сказал он.