Путин провел двусторонние встречи с лидерами стран СНГ. Видеотрансляция завершена
Редакция сайта ТАСС
14:06
Президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге.
Путин провел двустороннюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Беседа прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа, где недавно завершился неформальный саммит лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств. Путин и Рахмон пообщались в формате "тет-а-тет".
Также в двустороннем формате побеседовали Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.