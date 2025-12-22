Трансляция

Путин провел двусторонние встречи с лидерами стран СНГ. Видеотрансляция завершена

Российский лидер побеседовал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

Президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Путин провел двустороннюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Беседа прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа, где недавно завершился неформальный саммит лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств. Путин и Рахмон пообщались в формате "тет-а-тет".

Также в двустороннем формате побеседовали Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.