Путин: у России и Казахстана по всем направлениям нет ни одного спорного вопроса

Российско-казахстанские отношения во всех сферах развиваются положительно, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на отдельной встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложил ему обсудить приоритетные для двусторонних отношений вопросы.

Путин заявил, что по его оценке, российско-казахстанские отношения во всех сферах развиваются положительно, и в них практически нет проблем.

"Рад с вами встретиться и обсудить с вами вопросы, которые я считаю приоритетными для развития двусторонних связей. В целом, на мой взгляд, ситуация развивается положительно, практически по всем направлениям и у нас нет ни одного вопроса спорного или сложного", - сказал Путин. При этом он отметил, что "вопросы всегда есть при таком объеме сотрудничества".

Со своей стороны президент Казахстана отметил продуманный характер встреч, которые Путин провел в Петербурге в рамках ЕАЭС и СНГ. "И в формате ЕАЭС, и в формате СНГ мы смогли посмотреть целый ряд вопросов нашего взаимодействия. Как было отмечено, СНГ является авторитетной международной организацией, и, конечно же, она востребована", - подчеркнул Токаев.

Подводя итоги 2025 года в двустороннем сотрудничестве с Россией, он отметил, что год был успешным и "отношения развивались по восходящей линии". "Полным успехом увенчался мой государственный визит в Россию 12 ноября. Благодарен вам за теплый прием. Для нас сотрудничество [с Россией] является безусловным приоритетом, поскольку сама жизнь диктует необходимость нашего взаимного существования, сама природа говорит о том, что мы должны находиться вместе по всем вопросам, которые касаются обыденной жизни граждан Казахстана и, я думаю, России", - сказал Токаев.

Президент Казахстана добавил, что работа двух президентов, "направленная на развитие стратегического партнерства, полностью соответствует коренным интересам народов наших стран".