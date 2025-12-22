Эксперт Гапоненко назвал 5%, оставшиеся до сделки по Украине по мнению Стубба

В них входит обсуждение гарантий безопасности Украины, статус территорий, условия прекращения огня, снятие санкций с РФ и механизмы контроля

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Оставшиеся 5% до конца урегулирования конфликта между Россией и Украиной, о которых говорил президент Финляндии Александер Стубб, могут оказаться чрезмерно принципиальными и блокировать всю сделку, в них входит обсуждение гарантий безопасности Украины, статус территорий, условия прекращения огня, снятие санкций с РФ и механизмы контроля. Такое мнение ТАСС выразил доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко.

Ранее Стубб заявил, что стороны конфликта "вероятно, ближе к цели, чем когда-либо", отметив, что "остаются самые сложные 5%".

"При существенном прогрессе по 95% вопросов оставшиеся 5% являются настолько принципиальными, что могут блокировать заключение сделки в целом. По моему мнению, в первую очередь, это гарантии безопасности для Украины", - сказал собеседник агентства.

Эксперт напомнил, что по словам Стубба, это одна из двух ключевых идей на переговорах. "Конкретная форма гарантий - двусторонние договоры, расширенные поставки оружия, формальные или неформальные обязательства НАТО, их объем и участники являются предметом жестких дискуссий", - отметил Гапоненко.

Еще одним фактором разногласия, включенным в те "самые сложные 5%" Стубба, является статус территорий. "Вопрос о будущем статусе Крыма и территорий Донбасса, по мнению многих наблюдателей, остается центральным и самым болезненным", - сказал он, добавив, что здесь сталкиваются непримиримые позиции сторон.

Окончание и контроль

Условия прекращения огня и размежевания сил - не менее важный повод разногласий. "Детализированные военно-технические аспекты - линии разведения, вывод войск, создание демилитаризованных зон - требуют высочайшего уровня доверия и точности", - пояснил собеседник агентства.

Снятие санкций с России также является одной из причин споров, однако здесь открытым и критически важным для российской стороны остается вопрос о том, при каких условиях и в каком объеме могут быть отменены международные экономические ограничения.

Механизмы верификации и контроля тоже остаются фактором дискуссии между сторонами. "Создание надежных, возможно, международных механизмов для контроля за выполнением будущих соглашений", - заключил эксперт.