Рябков видит в диалоге России и США медленный прогресс

РФ призывает американскую сторону активнее противостоять попыткам сорвать дипломатический процесс, заявил замглавы российского МИД

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Диалог России и США медленно, но продвигается. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Медленный прогресс наблюдается. Он сопровождается <...> крайне вредоносными, злонамеренными попытками влиятельной группы государств торпедировать эти усилия, пустить под откос соответствующий дипломатический процесс, - сказал он. - Мы призываем активнее противостоять этому американскую администрацию".