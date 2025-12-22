Рябков видит в диалоге России и США медленный прогресс
Редакция сайта ТАСС
13:54
обновлено 14:41
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Диалог России и США медленно, но продвигается. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Медленный прогресс наблюдается. Он сопровождается <...> крайне вредоносными, злонамеренными попытками влиятельной группы государств торпедировать эти усилия, пустить под откос соответствующий дипломатический процесс, - сказал он. - Мы призываем активнее противостоять этому американскую администрацию".