Путин провел двустороннюю встречу с Рахмоном
Редакция сайта ТАСС
13:56
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Беседа прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа, где недавно завершился неформальный саммит лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств. Путин и Рахмон пообщались в формате "тет-а-тет".
Президенты России и Таджикистана довольно часто общаются. Только с начала осени они виделись трижды - 1 сентября в китайском Тяньцзине, 9 октября в Душанбе и 27 ноября в Бишкеке.
Накануне, 21 декабря, Путин уже успел провести отдельные беседы с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и белорусским лидером Александром Лукашенко.