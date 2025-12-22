Рябков: РФ и США продолжают действовать на базе, заложенной в Анкоридже

Она полностью сохраняет актуальность, отметил замглавы МИД России

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия и США продолжают вести диалог на базе, которая была заложена в ходе саммита в Анкоридже. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы готовы продолжать работу в тех рамках, которые заданы в Анкоридже. Лидеры их определили, они полностью сохраняют актуальность и несколько последних раундов контакта с американскими представителями подтверждает, что именно в этих заданных в Анкоридже параметрах продолжает действовать администрация США. Это важно, и это та база, на которой нужно двигаться дальше", - сказал замминистра.