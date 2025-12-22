Рябков надеется, что 2026 год принесет положительные результаты по линии с США

Россия находится в благоприятной позиции для того, чтобы помогать росту проявлений здравого смысла и фиксации международного сообщества на конструктивной повестке дня, заявил замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду, что наступающий 2026 год принесет по линии взаимодействия с США больше положительных результатов, чем разочарований.

"Как я надеюсь, наступающий год принесет больше положительных результатов [с США], чем каких-то разочарований", - сказал он в ходе дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай" "(Не)стратегическая стабильность-2025: итоги года в сфере международной безопасности".

Отвечая на вопрос о том, есть ли потенциал для создания независимо от стран Запада новых правовых подходов с возможностью на их универсализацию в дальнейшем, замминистра отметил, что сейчас есть "широкое и пока еще слабо вспаханное поле для такой работы".

"Россия - открытая к миру, взаимодействующая с глобальным большинством, имеющая связи с здравомыслящими элементами глобального меньшинства, я думаю, находится в благоприятной позиции для того, чтобы помогать росту этих проявлений здравого смысла и фиксации международного сообщества на конструктивной повестке дня. Это все параллельно и помимо той борьбы за гарантированное обеспечение национальной безопасности и укрепление стратегической стабильности, которую мы ведем по более традиционным каналам и, в частности, с Соединенными Штатами Америки", - подчеркнул Рябков.