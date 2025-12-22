Рябков: действия Запада в АТР стимулируют дальнейшее сближение РФ с КНР

Замглавы МИД России подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина носят беспрецедентный по глубине доверительности и взаимной координации подходов характер

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Политика стран Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) стимулирует дальнейшее сближение России и Китая. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Рябков подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина носят беспрецедентный по глубине доверительности и взаимной координации подходов характер. "И я бы не ставил здесь никаких пределов, лимитов. Лидеры наших стран ставят задачи, правительства и силовые блоки их реализуют. Практика совместных учений и других тренировочных мероприятий, без сомнения, уже приобрела масштабный характер, и в зависимости от обстановки, от потребностей, и я не думаю, что есть основания ожидать ее ограничения, скорее, наоборот, особенно с учетом того, что Азиатско-Тихоокеанский регион в восприятии политикоформирующих кругов, прежде всего в Вашингтоне, но не только, становится той зоной, где противостояние, видимо, еще более острого исключать нельзя", - добавил он.

"И, с сожалением, приходится констатировать, что подходы группы американских союзников и единомышленников к формированию разного рода альянсов, квази-альянсов, группировок меняющейся конфигурации, нахождения направлений взаимодействия, которые ранее просто отсутствовали вообще в целом в сфере военного и военно-технического сотрудничества, а теперь воплощаются уже формально в таких объединениях, как AUKUS, - сказал Рябков. - Все это, по большому счету, стимулирует дальнейшее углубление нашего сближения с Китайской Народной Республикой".

Замминистра подчеркнул, что это отвечает в полной мере интересам и России, и КНР. "И, употребляя термин, который в ходу у наших китайских коллег, можно сказать, что мы стоим не только плечом к плечу, но спина к спине в нашем противостоянии проискам оппонентов и противников. Это важный фактор, нормализующий в целом, оздоровляющий в целом общую обстановку", - констатировал он.

Космическое пространство

Говоря о сотрудничестве "по военно-техническим тематикам в космосе", Рябков заметил, что, как известно, Россия и Китай традиционно выступали и продолжают выступать, в том числе в пользу юридического оформления многосторонних обязательств по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. "И проект соответствующего договора, разработанный нами, уже несколько лет находится на рассмотрении международного сообщества, - напомнил он. - К сожалению, западная группа, движимая противоположными идеями и взглядами на эту сферу, находит массу предлогов и квази-предлогов для того, чтобы не подхватывать эту инициативу".

Замглавы МИД также отметил, что Россия с более чем 30 странами подписала документы, фиксирующие обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. "Мы, как и в других областях, не идем инициативно ни на какую эскалацию, - подчеркнул он. - Мы должны, безусловно, держать порох сухим, и это делается. Но в этой сфере, как и во многих других, не следует от нас ожидать каких-то действий, которые бы означали дестабилизирующий момент в общей обстановке, скорее наоборот".