Парламент Якутии почтил минутой молчания память депутата Губарева

Он умер 21 декабря после тяжелой продолжительной болезни

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии на пленарном заседании почтили минутой молчания политического и общественного деятеля Якутии, народного депутата, первого секретаря Якутского республиканского комитета КПРФ Виктора Губарева, передает корреспондент ТАСС.

Губарев умер 21 декабря после тяжелой продолжительной болезни. Глава Якутии Айсен Николаев и парламент региона выразили глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, соратникам и однопартийцам.

Губарев родился 6 ноября 1949 года в станице Соленовская Цимлянского района Ростовской области. В 1974 году окончил Хабаровскую высшую партийную школу, в 1989 году - Ордена Ленина Академию гражданской авиации по специальности "Организация и управление воздушным транспортом", получив квалификацию "Организатор производства".

Губарев был народным депутатом республики IV, V, VI, VII созывов. С сентября 2013 года по сентябрь 2023 года был заместителем председателя Госсобрания пятого и шестого созывов. С 2023 года - председателем постоянного комитета по культуре и средствам массовой информации. Был руководителем фракции КПРФ в Ил Тумэн.

Удостоен почетного звания "Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)". Награжден медалью "За воинскую доблесть", знаком ЦК ВЛКСМ "За активную работу в комсомоле", знаком отличия "Гражданская доблесть", знаком "Ветеран авиации Якутии".