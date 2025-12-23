МИД РФ: Россия и США провели контакты по нормализации работы диппредставительств

Глава департамента Северной Атлантики Александр Гусаров сообщил, что сторонам удалось поставить на более предсказуемую основу выдачу виз некоторым категориям персонала дипмиссий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия и США провели несколько раундов экспертных контактов по нормализации работы диппредставительств. Об этом заявил "Известиям" глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

"Важной, хотя и отнюдь не единственной частью этой работы видится нормализация условий деятельности диппредставительств России и США", - отметил дипломат. Он сообщил, что уже состоялось несколько раундов экспертных контактов сторон. Последний из них прошел на рабочем уровне несколько дней назад. Гусаров призвал не недооценивать значимость достигнутых результатов.

По его словам, удалось поставить на более предсказуемую основу выдачу виз некоторым категориям персонала дипмиссий, а также продвинуться в упрощении ограничительного режима передвижения дипломатов в стране пребывания.

"Это неплохо, но чтобы всерьез приблизиться к выполнению поставленной президентами задачи стабилизации двусторонних отношений, уровень амбиций сторон должен быть существенно выше," - добавил он.

В то же время дипломат сообщил, что переговорный процесс РФ и США "идет вязко". Его темп снизился в том числе из-за "различий в подходах" у сторон.