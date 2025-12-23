Мирошник обозначил условие справедливых выборов на Украине

Должны быть учтены голоса миллионов украинцев, которые находятся на территории России, подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Результаты возможных выборов на Украине вряд ли будут справедливыми без учета голосов украинцев, проживающих в РФ. Об этом заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Если голоса миллионов людей, которые находятся на территории России, не будут учтены, не знаю, насколько это можно будет считать реальными и справедливыми выборами", - сказал дипломат.

Он также указал на определенные стандарты проведения выборов, которые касаются, в частности, отсутствия цензуры, а также политических партий. По словам Мирошника, все такие ограничения "прекрасно известны".