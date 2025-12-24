Эксперт Степанов уверен, что "Золотой флот" Трампа обречен

Военный эксперт отметил, что существующая система противоракетной-противовоздушной обороны США не способна отразить современные типы высокоточного гиперзвукового оружия

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Планируемый к постройке президентом США Дональдом Трампом "Золотой флот" будет обречен на уничтожение, так как ныне существующая система противоракетной-противовоздушной обороны (ПРО-ПВО) у США не способна отразить современные типы высокоточного гиперзвукового оружия. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Указано, что на кораблях "Золотого флота" будут использоваться рельсотроны, лазерное оружие, а также гиперзвуковое ракетное вооружение и носители ядерных зарядов. Есть понимание, что подобный объект станет приоритетной целью для поражения. На настоящий момент бортовые системы ПРО-ПВО ВМС США не позволяют обеспечить надежный перехват гиперзвукового оружия, в том числе высокоточных ракет такого класса, как российский "Циркон" либо его китайские аналоги. Есть однозначное понимание, что концепция "Золотого флота" несостоятельна с точки зрения живучести и соответствия актуальным противокорабельным возможностям", - сказал он.

Эксперт отметил, что такой "грандиозный" проект американского президента отдает его максимализмом и стремлением к военно-техническому гигантизму, перемешанным с попытками публичных демонстраций своего военно-технического могущества по примеру класса дредноутов - первых морских линкоров-броненосцев на заре ХХ века.

Кроме того, эксперт выделил финансовый аспект, который стоит учитывать при оценке "Золотого флота". "Он может стать действительно "золотым" в денежном эквиваленте и стать существенной подпиткой безудержного американского ВПК, но вряд ли он сможет концептуально и технологически обогатить сферу военно-морского строительства США. В данном случае вряд ли может идти речь о повышении конкурентоспособности ВМС США, только лишь об их удорожании и визуальном масштабировании. Поэтому тут вполне очевидно, что концепцию "Золотого флота" продвигают лоббисты военно-промышленного комплекса, которые обеспечивают деятельность дорогостоящей судостроительной отрасли", - сказал Степанов.

"Нынешняя тенденция в военно-морской сфере к повышению автономности и массовости производства как надводных, так и подводных аппаратов говорит о том, что логика Трампа имеет отдаленное отношение к реалиям актуального технологического этапа революции военного дела", - добавил он.

Трамп 22 декабря объявил о планах постройки 3 авианосцев, от 12 до 15 подводных лодок для усиления национальных ВМС и 2 новых линкоров, несущих крылатые ракеты с ядерными боеголовками и гиперзвуковые вооружения. Глава государства назвал эти корабли "Золотым флотом". В свою очередь выступавший вместе с ним министр ВМС Джон Фелан заявил, что класс линкоров будет носить имя нынешнего американского лидера.