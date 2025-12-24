Путин поздравил Алиева с днем рождения

Президент РФ пожелал азербайджанскому лидеру здоровья, благополучия и успехов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму в день его рождения. Текст публикует пресс-служба Кремля.

"Под вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене", - отметил в своем послании Путин.

Президент РФ пожелал Алиеву здоровья, благополучия и успехов. "Прошу передать сердечный привет вашей семье", - добавил Путин.

Отношения России и Азербайджана будут развиваться в духе сотрудничества и партнерства, отметил российский лидер в поздравлении.

"Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, - констатировал российский лидер. - Уверен, что и в дальнейшем эти отношения будут развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества".

Такой подход, подчеркнул президент РФ, "несомненно, отвечает интересам российского и азербайджанского народов".