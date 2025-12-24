Путин поздравил Володина с завершением осенней сессии

Президент РФ поблагодарил депутатов за работу

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Госдумы Вячеслава Володина с тем, что осенняя сессия завершается, и поблагодарил депутатов за работу.

"Вячеслав Викторович, сессия закончилась, я поздравляю и вас, и всех депутатов Государственной думы. Хочу поблагодарить за совместную работу", - указал глава государства на встрече с Володиным.

Вчера Госдума провела последнее пленарное заседание осенней сессии 2025 года. Сама сессия продлится до 30 декабря, до этого депутаты планируют работать в регионах.