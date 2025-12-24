ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин назвал "боевой" и результативной работу Госдумы в осеннюю сессию

Президент РФ поблагодарил депутатов ГД за совместную работу
06:46
обновлено 06:56
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Государственная дума в осеннюю сессию работала в "боевом режиме" и весьма результативно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Сессия закончилась. И вас, и всех депутатов Государственной думы хочу поблагодарить за совместную работу, она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной", - сказал российский лидер. 

