Медведев: ответить Западу на попытки раскола РФ нужно, поощрив сепаратизм у него

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Поощрение сепаратизма на самом Западе, продвигающем идеи расчленения России, может служить противоядием от его действий. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала "Родина".

Зампред СБ РФ предложил в качестве "политического противоядия" дискурсу "деколонизации России" зеркальные меры, разрушающие "веру в собственную неуязвимость в вопросах сепаратизма". "Во многих европейских странах этнические группы, пусть и не самые многочисленные, не прочь выдвинуть претензии на большую политическую и экономическую автономию", - отметил Медведев, перечислив, в частности, шотландцев, каталонцев, басков и другие народы практически в каждой из стран Европы.

Представители этих этносов, уверен зампред СБ РФ, "на фоне авантюристичной и деструктивной политики руководства Евросоюза, толкающего некогда процветающее объединение в пучину милитаризации и последующей войны на восточном фронте, явно не хотят идти на убой, желая физически сохраниться". "Следовательно, у них есть естественная тяга к автономизации", - считает Медведев.

"Сепаратизм - это азартная игра, в которую можно играть вдвоем, - заключил политик. - Всем деструктивным западным силам, увлеченным современными практиками неоколониализма, стоит об этом помнить".