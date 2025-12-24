Медведев: продвижение "деколонизации РФ" нужно признать экстремизмом

Зампредседателя Совбеза отметил, что их целью всегда было "раздробить многонациональный народ России"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Все структуры, продвигающие дискурс "деколонизации России", должны быть как минимум признаны нежелательными, а как максимум - экстремистскими. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала "Родина".

"Абсолютно все структуры - общественные объединения, НПО, культурные учреждения, СМИ и так далее, кормящиеся на ниве "деколонизации России", - должны войти как минимум в список нежелательных организаций, а как максимум - экстремистских и террористических", - считает зампред СБ РФ.

"Их цель всегда была одна, - резюмирует Медведев. - Раздробить многонациональный народ России".