Медведев: возмещение РФ ущерба от укронацизма может стать одним из итогов СВО

По словам замглавы Совбеза РФ, с учетом прямой поддержки террористической деятельности украинских националистов со стороны Вашингтона и Лондона "во весь рост встает вопрос о целесообразности выдвижения в их адрес компенсаторных требований за ранее нанесенный ущерб советскому народному хозяйству"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пункт о возмещении ущерба России как правопреемнице СССР может войти в будущий документ по итогам СВО на Украине. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны", опубликованной в журнале "Родина".

"Если нынешние и будущие так называемые украинские власти продолжат открыто считать себя идейными и политическими наследниками террористов типа Бандеры, Шухевича, Мельника, Стецько, Охримовича, Лебедя и им подобных, признавать на государственном уровне высокую роль этих военных преступников в становлении "самостийности" современной Украины, то пункт о возмещении ущерба нашей стране как правопреемнице Союза ССР вполне может войти в будущий документ по итогам СВО на Украине", - убежден российский политик.

Медведев напомнил, что Советский Союз понес тяжелые потери в борьбе с националистическим бандподпольем на Западной Украине в 1940-1950‑е годы, которое получало прямую подпитку от США и Великобритании. "Стоит рассмотреть вопрос о подсчете ущерба, нанесенного такими преступными акциями. Причем получателем этих компенсаций должна стать Россия как страна - правопреемница СССР, взявшая на себя все его обязательства и ранее выплатившая все советские долги", - считает он.

По мнению замглавы Совбеза РФ, "с учетом прямой поддержки диверсионно-террористической деятельности украинских националистов со стороны Вашингтона и Лондона во весь рост встает вопрос о целесообразности выдвижения в их адрес компенсаторных требований за ранее нанесенный ущерб советскому народному хозяйству".