Медведев: от "Талибана" было меньше вреда, чем от продвигающих раскол РФ структур

Верховный суд России в апреле приостановил запрет афганского движения "Талибан", ранее вносившегося в перечень террористических организаций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Талибан" в годы, когда еще проявлял себя террористической организацией, нанес России меньше вреда, чем подкармливаемые Западом общественные структуры, продвигающие идеи расчленения РФ. Уверенность в этом выразил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала "Родина".

"Давайте будем честны: долго находившееся в соответствующих списках движение "Талибан" принесло современной России намного меньше ущерба, чем все эти псевдонаучные учреждения, имеющие целью развалить нашу страну под личиной помощи угнетенным", - отметил Медведев.

"Их цель всегда была одна, - резюмирует Медведев. - Раздробить многонациональный народ России".

Верховный суд России в апреле приостановил запрет афганского движения "Талибан", ранее вносившегося в перечень террористических организаций. Националистическая организация пришла к власти в Афганистане в 2021 году и уже не проявляла себя в качестве ячейки международного терроризма.