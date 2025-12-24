Медведев: мир должен признать украинский национализм деструктивной идеологией

Замглавы Совбеза РФ отметил, что его должны осудить на международной арене

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Украинский национализм должен быть признан одной из самых кровавых и деструктивных идеологий и осужден на международной арене. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны", опубликованной в журнале "Родина".

"Украинский национализм должен быть признан одной из самых кровавых и деструктивных идеологий, перешедших в наследство от XX в XXI век", - таким образом Медведев подытожил свой историко-публицистический очерк. В этом контексте, по мнению политика, "в широком общественном дискурсе он должен встать в один печальный ряд с другими тоталитарными, экстремистскими и расистскими идеологиями - нацизмом, фашизмом, японским милитаризмом и осужден на международном уровне".

В статье он пришел к выводу, что украинский национализм является рукотворным политическим проектом, получившим возможность для раскрытия своего античеловеческого потенциала в XX веке благодаря адресной массовой поддержке со стороны США и Великобритании, "которые после разгрома Третьего рейха нуждались в получении мощного русофобского тарана для опосредованной войны с Советским Союзом". "Солидаризация с украинскими псевдоисторическими нарративами, поддержка созданных англосаксами бредовых политических конструктов, включая так называемый голодомор, является враждебным актом по отношению к России. Они чреваты серьезными негативными последствиями для всех желающих участвовать в этом шоу", - предостерег политик.

Медведев обратил внимание на то, что политические и социально-культурные традиции Малороссии, воспроизводящиеся в течение длительного времени, глубоко укоренены в событиях, связанных с присягой старорусских земель и казачества Москве в 1654 году. "История доказала, что мирное развитие на землях по обоим берегам Днепра возможно только тогда, когда есть твердая геостратегическая связка Москвы и Киева. Заложенные Великой Россией традиции в рамках общего стратегического фронтира сами по себе являются ценностью для Киева. В случае дальнейшего распространения бацилл украинского национализма современная Малороссия неизбежно будет и дальше вовлекаться в кровавые конфликты с угрозой окончательного прекращения своего существования", - считает замглавы Совбеза РФ.

Медведев призвал "без всякого стеснения признать то, что многие традиции украинской бытовой культуры и ее фольклор, якобы имеющие многовековые корни, во многом являются общим наследием ряда стран бывшего СССР и до 1930-1950-х годов либо не были распространены, либо не существовали вовсе".