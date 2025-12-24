Медведев: киевским режимом попраны права человека и политический плюрализм

Украинцы стали "пушечным мясом" европейской цивилизации, заложниками культа смерти в форме фейкового "голодомора", подчеркнул замглавы СБ РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Диктаторским режимом Владимира Зеленского на Украине попраны основополагающие права человека и политический плюрализм. К такому выводу замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пришел в своей статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны", опубликованной в журнале "Родина".

"В агонии превращения Украины в проект "анти-Россия" диктаторским режимом Зеленского попраны основополагающие права человека, полностью уничтожено верховенство права и политический плюрализм, а методы, применяемые им, имеют все признаки нацизма, государственного и международного терроризма", - резюмирует политик, отвечая на вопрос, что в итоге получил народ современной Украины от англосаксов.

По мнению Медведева, украинцы стали "пушечным мясом" европейской цивилизации, заложниками культа смерти в форме фейкового "голодомора", проводниками глорификации садизма и возвеличивания военных преступников". "Современная Украина потеряла свою правосубъектность, а судьбы простых украинцев вершит режим Зеленского, преступно узурпировавший власть", - считает он. "При стыдливом умолчании своих западных кураторов, в "лучших" традициях Третьего рейха, украинская власть прибегает к убийствам, незаконным уголовным преследованиям, физическому насилию, угрозам, введению экономических санкций, дискриминации, лишению гражданских прав, принуждению покинуть страну и прочим репрессивным методам в отношении граждан", - констатировал российский политик.