Медведев: Запад обвиняет РФ в убийствах в Буче так же, как ранее в голодоморе

По словам зампреда Совбеза РФ, наработки предшественников по созданию лживых идеологем в настоящее время активно используются "режимом кровавого киевского комедианта".

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Западные СМИ рьяно распространяют фейковые обвинения в адрес России об убийствах в Буче так же, как ранее распространяли ложь о голодоморе на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны".

"Как и в истории с ложью о голодоморе на Украине, западные СМИ стали рьяно распространять фальшивые обвинения в адрес России об убийствах в Буче, а режим Зеленского - устраивать пропагандистские акции, экскурсии для иностранных делегаций на костях убитых этим же режимом людей. Ничего не меняется у геополитических трюкачей", - указал политик.

По его словам, наработки предшественников по созданию лживых идеологем в настоящее время активно используются "режимом кровавого киевского комедианта". Медведев в связи с этим напомнил, как в 2022 году с целью обвинения РФ в убийстве мирных жителей в Буче Киевской области украинским режимом при продюсировании Запада "была совершена страшная и беспрецедентно циничная провокация в нацистско-англосаксонском стиле".

"30 марта 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации в знак доброй воли на фоне переговоров с Украиной в Стамбуле ушли из-под Киева, в том числе из города Буча. 31 марта 2022 года это на камеры подтвердил глава местной администрации, - продолжил он. - Несколько дней спустя западные СМИ обнародовали кадры, на которых - в отличие от более ранней записи - на улицах города лежали тела людей, убийство которых на Западе немедленно приписали российским военнослужащим".

В России по факту провокации возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, резюмировал зампред Совбеза РФ.