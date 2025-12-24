Медведев: мир в Европе невозможен без пересмотра антироссийской политики Запада

Необходимо понимать, что коренная причина "войны на Украине кроется в агрессивной "восточной политике" англосаксонских стран, а также блока НАТО и всего Евросоюза", заявил замглавы Совбеза РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Долгосрочный мир в Европе невозможен без пересмотра агрессивной "восточной политики" Запада. С таким утверждением замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил в своей статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны", опубликованной в журнале "Родина".

"США, Британию, Канаду, Австралию и прочих малозначимых англосаксов никогда не заботила судьба так называемой Украины, украинцев и проекта политического украинства. Необходимо ясно понимать, что коренная причина войны на Украине кроется в агрессивной "восточной политике" англосаксонских стран, а также блока НАТО и всего Евросоюза", - почеркнул Медведев. "Для достижения долгосрочного мира в Европе необходим полный пересмотр этой враждебной политики с учетом фундаментальных интересов Российской Федерации", - подытожил он.