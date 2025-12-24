Путин наградил Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Председателя Верховного суда России наградили за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу

Генеральный прокурор России Игорь Краснов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Верховного суда России Игоря Краснова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Указ опубликован на портале правовых актов.

24 декабря Краснову исполняется 50 лет. Он возглавил Верховный суд РФ в сентябре.

"За заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени Краснова Игоря Викторовича председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в документе.

Краснов имеет государственные награды, поощрения, в числе которых медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетная грамота президента Российской Федерации и орден Александра Невского.

Орден "За заслуги перед Отечеством" - государственная награда Российской Федерации. Его вручают за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием и повышением обороноспособности страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства. Кроме того, орденом награждают за выдающиеся спортивные достижения, а также укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами.