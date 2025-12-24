Лавров: Путин и глава МИД Сирии обсудили двусторонние вопросы и ситуацию в регионе

Стороны также подняли тему практических задач по обеспечению ключевого вопроса суверенитета, подчеркнул глава МИД РФ

Кадры встречи Сергея Лаврова с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани © Арзу Пашаева/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на встрече президента РФ Владимира Путина с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани в Москве обсуждались двусторонние вопросы и региональная проблематика. По словам министра, состоялся хороший разговор.

"Знаю, что вчера у вас состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным, в ходе которого обсуждались и двусторонние вопросы, и ситуация в регионе, и практические задачи по обеспечению ключевого вопроса суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Лавров, открывая переговоры с сирийским коллегой.

Глава МИД РФ подчеркнул, что торгово-экономические отношения двух стран будут развиваться и дальше на основе фундамента, заложенного в прошлые десятилетия. "Достигнуты принципиальные договоренности о том, как развивать наши торгово-экономические связи к обоюдной выгоде на основе того фундамента, который был заложен в прошлые десятилетия. Такая регулярная сверка часов, возможность для которой дает ваш визит, весьма полезна", - указал министр.

По словам Лаврова, Россия безоговорочно привержена суверенитету, территориальной целостности и независимости Сирии.