Посольство РФ в ЦАР опровергло сообщения о вербовке африканцев на СВО

В диппредставительстве отметили, что фейки о рекрутировании африканцев через обман "направлены на то, чтобы вбить клин в традиционно дружественные отношения между Москвой и государствами Африки"

БАНГИ /ЦАР/, 24 декабря. /ТАСС/. Утверждения эксперта Французского института международных исследований (IFRI) Тьерри Виркулона о якобы вербовке под ложным предлогом Россией африканцев для участия в боевых действиях на СВО не имеют под собой оснований и направлены на то, чтобы вбить клин в дружественные отношения между РФ и государствами Африки. Об этом заявили в посольстве РФ в Центрально-Африканской Республике.

"Французский "эксперт" по международным отношениями и вопросам безопасности в Африке Тьерри Виркулон сделал смелое, но опрометчивое заявление. Он безосновательно утверждает, что Россия якобы под ложными предлогами вербует африканцев для участия в боевых действиях. Француз упомянул и "Международный легион защиты Украины". Однако, по его мнению, якобы туда иностранцы едут добровольно и осознанно. Заявляем, что подобные публичные заявления не имеют под собой оснований. Они бьют не только по исследовательской репутации Тьерри Виркулона, но и по международному имиджу Франции", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что фейки о рекрутировании африканцев через обман "направлены на то, чтобы вбить клин в традиционно дружественные отношения между Москвой и государствами Африки, которые занимают взвешенную позицию по отношению к конфликту в Восточной Европе". "Отнюдь не случайно, что распространение дезинформации совпало с проведением второй министерской конференции Россия - Африка в Каире", - добавили в посольстве.