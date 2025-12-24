ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков: США хорошо известны главные параметры позиции России по Украине

Представитель Кремля прокомментировал слова постпреда Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитэкера о том, что в переговорах по Украине мяч находится на стороне РФ
09:50
обновлено 09:53

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Американским партнерам хорошо известны главные параметры позиции России по украинскому урегулированию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов", - сказал Песков, комментируя слова постпреда США при НАТО Мэттью Уитэкера о том, что в переговорах по Украине мяч находится на стороне России. 

