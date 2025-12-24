Песков: Москва по итогам встречи в Майами сформулирует позицию
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. РФ имеет возможность сформулировать позицию и дальше продолжить переговоры с США по имеющимся каналам после того, как были получены результаты поездки спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Майами. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена главой государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в самое ближайшее время по имеющимся каналам, которые сейчас работают", - сказал он.
Переговоры по украинскому урегулированию проходили в субботу и воскресенье в Майами. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.