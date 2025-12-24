Кремль считает нецелесообразным сообщать, что Дмитриев привез из США

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, об этом тем более не стоит заявлять через прессу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Кремль находит нецелесообразным сообщать в прессу о том, какие именно документы и договоренности спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев привез из Майами. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отреагировал на вопрос о якобы четырех проектах документов, привезенных в РФ из США.

"Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации", - ответил представитель Кремля на вопрос, какие документы привез спецпредставитель президента РФ из США.

"Поэтому мы не будем говорить, о том, что именно привез Дмитриев. И тем более не будем говорить об этом через прессу", - добавил он.

Кирилл Дмитриев вернулся из Майами около полуночи 23 декабря. Там он провел с американскими представителями переговоры по украинскому урегулированию.