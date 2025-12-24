Песков напомнил Польше, что в G20 нет места передергиваниям и политике

Пресс-секретарь президента отметил, что "поляки всегда склонны все превращать в политику и передергивать смыслы этой политики"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Польши склонны передергивать смыслы и превращать свое участие в любых объединениях в политику. Москва надеется, что в Варшаве все же будут помнить об экономической основе Группы двадцати (G20, "двадцатка"), заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стремление Варшавы попасть в "двадцатку".

Польшу активно продвигают в G20 США, которые пригласили страну на следующий саммит "двадцатки" в Майами. Одновременно Вашингтон не стал приглашать на встречу представителей входившей в G20 с момента ее основания Южно-Африканской Республики, подвергнув эту страну критике.

"В целом для Восточной Европы Польша - это большая экономика, действительно, это крупная страна, - отметил Песков. - Надеемся, что в Польше помнят, что G20 - это экономическое объединение с абсолютным приоритетом по обсуждению экономических проблем". "Как правило, все-таки поляки всегда склонны все превращать в политику и передергивать смыслы этой политики", - добавил представитель Кремля.

"Если речь идет об экономических дискуссиях, то дальше это вопрос соответствия экономики Польши необходимым параметрам, - заключил Песков. - Есть определенные параметры тех стран, которые участвуют в "двадцатке".

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран - была создана осенью 1999 года с целью координации усилий ведущих держав по поддержанию в стабильном состоянии мировой экономики. С годами G20 стала больше внимания уделять геополитическим вопросам. Саммиты "двадцатки" начали проводиться с 2008 года.