Путин 24 декабря встретится с членами правительства
Редакция сайта ТАСС
10:02
обновлено 10:08
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 декабря проведет очную встречу с членами правительства, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин сегодня заедет в Белый дом, в Дом правительства, поздравить традиционно правительство с наступающим Новым годом. Кратко поговорят и о результатах года уходящего", - сказал представитель Кремля.
По словам пресс-секретаря, у Путина запланировано еще несколько встреч и мероприятий "глубоко в ночи".
"Такой сегодня напряженный день", - добавил Песков.