Путин 24 декабря встретится с членами правительства

Участники кратко поговорят о результатах 2025 года, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 декабря проведет очную встречу с членами правительства, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня заедет в Белый дом, в Дом правительства, поздравить традиционно правительство с наступающим Новым годом. Кратко поговорят и о результатах года уходящего", - сказал представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, у Путина запланировано еще несколько встреч и мероприятий "глубоко в ночи".

"Такой сегодня напряженный день", - добавил Песков.