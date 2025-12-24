ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Путин 24 декабря встретится с членами правительства

Участники кратко поговорят о результатах 2025 года, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Редакция сайта ТАСС
10:02
обновлено 10:08
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 декабря проведет очную встречу с членами правительства, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также

Поездка Дмитриева в Майами и мирный план Киева. Темы брифинга Пескова

"Путин сегодня заедет в Белый дом, в Дом правительства, поздравить традиционно правительство с наступающим Новым годом. Кратко поговорят и о результатах года уходящего", - сказал представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, у Путина запланировано еще несколько встреч и мероприятий "глубоко в ночи".

"Такой сегодня напряженный день", - добавил Песков. 